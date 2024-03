Prozradil se další odpadlík ze Survivora? Lidé na sítích si myslí, že ano

Letošní, v pořadí už třetí, řada české verze reality show Survivor čelí velké kritice. Divákům, bývalým soutěžícím, a dokonce ani moderátorovi se nelíbí, jak část soutěžících dává najevo svou touhu z boje odejít a dobrovolně se vzdávají. Velkou nevoli budí i fakt, že ti, kteří soutěž opustili, svou nedbalostí prozrazují děj.

Vlna kritiky se snesla například na herečku Ivanu Jirešovou, kterou nachytali už na letišti a následně na nákupu, či v dokonce při vystupování v divadle. Na obrazovkách přitom její vyřazení ještě neproběhlo. A nyní se spekuluje o další hvězdě, která se místo po plážích v Dominikánské republice prochází po pražských chodnících. Má jí být zpěvák Sebastian Navrátil.

Na sociálních sítích se totiž začal šířit snímek jeho přítelkyně, modelky Andrey Bezděkové, která stojí vedle muže s kapucí na hlavě. Přestože na první pohled není jednoznačné, že jde právě o Navrátila, řada fanoušků má jasno.

K tomu, jak se letošní soutěžící chovají, cítil potřebu se vyjádřit i moderátor soutěže Ondřej Novotný. "Jde o nejnáročnější reality show světa, která lidi dokáže dostat na hranu jejich možností a schopností během několika málo hodin, ba dní," řekl ve videu. Připustil pak ale fakt, že ti, kdo se do soutěže hlásili na začátku, byli jiní. "Je to obraz naší společnosti, sociální experiment," dodal Novotný a mnozí to považují za potvrzení názoru, že jsou soutěžící zhýčkaní.

Průběh nového ročníku se nelíbí ani Veronice Přikrylové, finalistce první řady. "Pořád tomu dávám šanci, že všichni pochopí, o co tam jde. Zatím mi ten Survivor spíš připadá jako Tele Tele, takový vtip. Spousta lidí chce odejít, čemuž nerozumím, když je to už třetí řada a mohli by vědět, že jsme si všichni stěžovali na psychické problémy, měli jsme problémy s váhou, a to i extrémně očividné. Pořád nerozumím, jak si někdo může myslet, že je to reality show, kde si můžou nahnat čísla. Není to ta motivace, která tam člověka udrží," řekla pro Super.cz.