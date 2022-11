"Štve mě, že jsem neměla sílu poslat ho někam," říká o kolegovi Natálie Halouzková

Herečka Natálie Halouzková patří mezi mladou generaci, která se hlasitě ozývá proti zajetým stereotypům provázejícím její povolání. Nepopírá sice, že herci a herečky k sobě mají blíže než běžní kolegové, nesmí to ale přesáhnout určitou hranici. A i s tím se už, bohužel, musela potýkat.

"Úplně nejhorší věc, která se mi stala, bylo, když se mě jeden nejmenovaný postarší herec zeptal, jestli to mám tam dole taky zrzavé. To mi bylo sedmnáct," prozradila Halouzková v rozhovoru pro iDnes. Dodnes lituje toho, že se za sebe nedokázala pořádně postavit. "Odešla jsem. Zpětně mě nejvíc štvalo, že jsem nesebrala sílu poslat ho někam. Byl to pan Herec s aurou určité autority a nikdo jiný ze štábu to nezaslechl. Nebo třeba radši předstírali, že to neslyšeli," dodala znechuceně.

Přiznává, že octnout se v takové pozici je velmi složité, protože v českých poměrech stále není zvykem brát takové obtěžování vážně. "V podobných případech je tendence dělat z takových ženských hysterky a toho bych se bála. Zvlášť v uměleckém prostředí se to může převrátit proti vám a pak se tamtamy strašně rychle šíří," přiznala Halouzková, že špatná pověst by ji mohla připravit i o budoucí role.

"Myslím, že lidi v Česku pořád snesou na tohle téma dost málo. Snadno si to přeberou tak, že je to přehnaně aktivistické, feministické, přecitlivělé, blablabla… Taková ta klasika: hned po vás vystartují, že to cpete všude. Musí se s tím ještě hodně opatrně," uzavírá nepříjemnou vzpomínku mladá herečka.

Přestože je Natálii Halouzkové pouze jednadvacet let, diváci ji už mohli vidět v celé řadě seriálů. Mezi ně patří například Gympl, Krejzovi, Sestřičky - Modrý kód, Zoo nebo nejnověji Dobré zprávy.