"Sex před představením není dobrý," říká Štefan Margita. Podle něho oslabuje hlas

Operní pěvec Štefan Margita, vdovec po zpěvačce Haně Zagorové, se v pořadu 7 pádů Honzy Dědka otevřeně rozpovídal o jejich společném životě a nebál se přidat i pořádné pikantnosti ze společné ložnice. Například to, že jejich intimní sblížení nabralo pořádný spád hned první večer.

"S Hankou jsme se seznámili ve Státní opeře. Já měl Hančiny plakáty doma. Úplně všude. I na toaletě. Luciano Pavarotti říká, že populární jste ve chvíli, kdy na záchodě je váš plakát. Ano, byla i tam. A pak jsme se seznámili ve Státní opeře, byla se podívat na představení. Přál jsem si ji vidět, běželi za ní, aby ji zdrželi, já jsem za ní přišel, řekl jsem jí ‘dobrý večer’. Ona řekla ‘dobrý večer’ a odešla. A tak jsem si řekl, že až přijedu domů, dám ty plakáty pryč. Ale pak jsme se potkali ještě jednou ve foyer a tam mi řekla, že má druhý den narozeniny, a abych se stavil, jestli chci. Víte, co jsem jí koupil? Povlečení. A použilo se," překvapil diváky Margita.

V tématu sexu ale i poté pokračoval. Popsal, že stejně jako pro některé vrcholové sportovce, není ani pro zpěváky milování vhodné předtím, když je čeká výkon před lidmi. "Sex před představením není dobrý. Basisti můžou, ti mají nízko položený hlas, ale tenoristi, to je blbý, nezpívá se nám pak dobře. Některý soprán ale tvrdí, že mu naopak sex pomáhá a dostává výšky. Když u toho hodně ječí, tak se rozezpívá. Někteří tenoristi tvrdí, že můžou, že jim to nic nedělá. Ale pak zpívají tak, že se jim říká prvořadí zpěváci, protože jsou slyšet jenom do první řady," rozesmál Margita publikum svou upřímností.