Štefan Margita uložení Hany Zagorové do hrobu odkládá. S jejím popelem si povídá

Ve středu 30. srpna to už bude přesně rok od pohřbu Hany Zagorové. Ačkoli vdovec po oblíbené zpěvačce, operní zpěvák Štefan Margita, nechal na její hrob na Vyšehradě vyrýt její jméno, urnu s její popelem má stále doma.

"Mám ji pořád doma a denně si s ní povídám," prozradil deníku Blesk s tím, že tímto rituálem začíná každé svoje ráno. Podle něj Zagorová patří do bytu v Podolí, kam se nastěhovali před šestnácti lety. "Tohle je přece její domov."

Dvojice spolu prožila šťastných třicet let a Margita si to v rámci hovorů se zesnulou manželkou pořád připomíná. Už několikrát se pěvec nechal slyšet, že její ostatky do hrobu uloží, toto rozhodnutí ale pokaždé odložil. Momentálně to má v plánu udělat na podzim.

"Hanku uložím na Vyšehrad někdy v září. Ona má narozeniny, tak se to hodí. Musím to dokázat," uvedl. Navzdory tomu, že je hrob prázdný, nosí tam zpěvaččini příznivci květiny a zapalují svíčky. "Fanoušci dávají najevo, že na Hanku nezapomněli… Moc jim za jejich přízeň děkuju!"

K výročí úmrtí zpěvačky zveřejnil Margita 26. srpna příspěvek na svém Instagramu: "Andílku můj zlatej, rok už tady nejsi a není dne, abych si na Tebe několikrát denně nevzpomněl. Nebudu nic víc psát, protože Ty to vše víš a vidíš…"