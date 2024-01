Starý Brůna a děsivý případ Studna znovu ožije. Hrát ho bude David Švehlík

Mnoho z nás si vybaví díl seriálu, ve kterém otec Brůna zabije sekerou svou manželku, syna přiměje skočit do studny a sám spáchá sebevraždu. Stejně jako všechny díly kontroverzního normalizačního seriálu Třicet případů majora Zemana, i díl s názvem Studna byl inspirovaný skutečným příběhem. A právě na tento případ z Vonoklas se zaměřila režisérka Tereza Kopáčová, která pro Voyo chystá šestidílný seriál. V něm se diváci dozvědí hlavně to, co hrůznému činu předcházelo. V roli šíleného vraha se představí herec David Švehlík.

"Začínáme vyprávět tento příběh od začátku, kdy ještě nebyl temný, ale naopak plný lásky," řekla Blesku režisérka Tereza Kopáčová. "Která holka by se nezamilovala do šarmantního, vtipného Standy, který si ze všeho nejvíc přál být skvělým manželem a báječným otcem? Chtěli být prostě obyčejný pár, založit rodinu, v klidu žít, zapadnout," dodala Kopáčová.

"Příběh Studny je pro mě do velké míry osobní. Ve Vonoklasech žiji třináctým rokem a považuji je za jedno z nejkrásnějších míst vůbec. A v kontrastu k tomu se tu přihodila událost, která vyděsila celé Československo. Měl jsem možnost mluvit s místními, kteří si na rodinu Jelínkových a onu tragickou událost z února 1968 pamatují, a některé detaily z jejich vyprávění jsme zapracovali do našeho seriálu," doplnil šéf projektu Michal Prokeš.

A jak se to vlastně všechno stalo? V noci z 12. na 13. února 1968 byl ohlášen požár domu ve Vonoklasech. Po uhašení byly nalezeny ostatky dvou těl. Mrtvými byli majitelé domu Marie a Stanislav Jelínkovi. Žena uhořela uvnitř domu a muž byl utopený ve studni. O něco později byl v sousední obci nalezen jejich syn Stanislav. Přestože na základě jeho výpovědi vyšetřovatelé případ uzavřeli s tím, že vrahem byl jeho otec, v jeho výpovědích je dodnes mnoho nesrovnalostí.