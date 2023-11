Stálo by to za omluvu, říká Jákl, který nevěděl o spojení Van Damma s Kadyrovem

Režisér a producent Petr Jákl se nikdy netajil svým obdivem ke kariéře, kterou si Jean-Claude Van Damme vybudoval. "Příběhy sportovců, kteří se dostanou na vrchol i v jiném byznysu, což je v tomto případě herectví, jsou pro mne vždy úžasné. Je to kluk z Belgie a stala se z něj celosvětová hvězda. Viděl jsem o něm seriál na Amazonu a ten mě strašně bavil. Dělal si tam ze sebe legraci a bylo to výborné. To, co dokázal, je neuvěřitelný úspěch. Je šance tak jedna ku milionu, že se něco takového někomu povede. Možná i menší. Ten člověk musí být fantastický, ale jde také o souhru dalších věcí," myslí si Jákl, který jako kluk hltal všechny akční filmy.

"Sledoval jsem všechny tyhle bojovníky a akční hrdiny. Spolu s Arnoldem a Stallonem ho mám nejraději. Z těch jeho prvních filmů jsem viděl všechny. Nejraději mám Krvavý sport, ten byl drsný a hodně se mi líbil. Ty věci okolo trénování mě v té době bavily nejvíce," řekl pro Expres Jákl, který se sám věnoval bojovým sportům, konkrétně judu. "Jeho údery z filmů jsem pak napodoboval," dodal s úsměvem.

A teď se mu naskytla příležitost s jedním ze svých idolů spolupracovat. Netušil však, že byl Van Damme v minulosti spojen s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem.

"O tom jsem doteď neslyšel," odpověděl na dotaz naší redakce, zda mu toto spojení nepřipadá problematické. "Nevím, jak to bylo, nemám o tom žádné informace, ale asi by to stálo za omluvu," dodal Jákl.

O Van Dammově napojení na Kadyrova i připravovaném filmu se více dočtete v galerii.