„Srdce jsem měl líný jako prase,“ říká Jan Kraus po operaci

„Já se cítím výborně, ale moji doktoři se domluvili, že jsem v dezolátním stavu,“ vtipkoval moderátor. „Skončilo to tak, že mě pan profesor Neužil protáhl svýma oblíbenýma drátama,“ řekl a tím prozradil, že se podrobil tzv. katetrizaci. „Pan doktor si se mnou pohrál, je to už asi deset dní. On mi řekl: 'Vy vypadáte jako taková dynamická osobnost, ale srdce máte líný jako prase.' Tak mi ho zrychlil,“ pochlubil se Kraus, který se nyní cítí výborně.