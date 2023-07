Střihavka, Mikýř, Nesvačilová i Polívka. Než se stali umělci, byli skvělými sportovci

Asi nejvýš měla našlápnuto herečka Simona Chytrová, manželka režiséra Víta Olmera. Ta totiž byla jako sportovní gymnastka nominovaná dokonce na olympiádu. Skvěle si vedl i Kamil Střihavka jako skokan na lyžích, moc nechybělo a stal se členem juniorské reprezentace. To moderní pětibojař Tomáš Klus se díky svým sportovním výkonům dostal až do elitního střediska vrcholového sportu, do pražské Dukly. Herečky Danu Morávkovou a Jitku Asterovou pak spojuje krasobruslení, kterému se obě v dětství věnovaly. Morávková dokonce dvakrát vyhrála mistrovství republiky párů.

Další detaily a více slavných Čechů, kteří měli předpoklady stát se úspěšnými sportovci, najdete v naší galerii.