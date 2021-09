Spokojená Lucie Vondráčková: Plánuje dítě s moderátorem Vojnarem?

Informace o vztahu Lucie Vondráčkové a Petra Vojnara se začaly na veřejnosti objevovat letos v srpnu. Jednačtyřicetiletá zpěvačka a pětačtyřicetiletý moderátor jsou podle posledních rozhovorů ve vztahu spokojeni. Jak se dvojice seznámila a co vyzradili o plánování dítěte?

"Seznámili jsme se na akci, která dala dohromady takový šikovný děti, který zpívaj a tancujou, jmenují se Mango. Petr tam se mnou dělal rozhovor a já jsem si říkala: To je chytrej kluk, ten dává dobrý otázky… Následně se nic nedělo. Potkali jsme se až na natáčení klipu a to jsem si říkala: Ten dobře hraje, tenhle kluk, co dává dobrý otázky. Zjistila jsem, že má úplně brutální humor, kterej mě baví, takže všechno dobrý," uvedla pro pořad televize Prima Showtime.

Vojnar chce holčičku?

Moderátor pořadu Nikdo není dokonalý by podle vlastních slov se zpěvačkou rád rodinu založil. "Pokud nám to spolu vydrží, tak by společné dítě neměl být problém. Já i Lucka bychom další chtěli. A kdyby to byla holčička, tak by se hezky rozbil ten mužský gang, co máme!" řekl pro Blesk Vojnar.

Jeho slova však Vondráčková nepotvrdila a uvedla, že šlo pravděpodobně o legraci. "To jsou takový předčasný otázky. On to určitě bral zase ve srandě. Teď je čas na práci, té se věnuju na 150 procent a na dalších 250 se věnuju svým dětem. Takže tam není moc prostor na nic jinýho," dodala Vondráčková, která má z prvního manželství s hokejistou Tomášem Plekancem syny Matyáše a Adama. Petr Vojnar je tatínkem syna Sebastiana, kterého přivedla na svět jeho bývalá partnerka Andrea.