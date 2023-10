Soukup žene Hanychovou k soudu. Bojí se, že ohrožuje jejich společnou dceru Rozárku

To, že vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem nejsou ani zdaleka takové, jak se bývalí partneři snažili tvrdit hned po zveřejnění rozchodu, je jasné už několik týdnů. Pomocí soudu dokonce nastavovali režim, v jakém se budou střídat v péči o svou půlroční dceru Rozárku. Jenže úpravou styku to zdaleka nekončí. Soukup se chystá k soudu znovu. Tentokrát proto, aby své bývalé partnerce znemožnil jejich společné dítě ukazovat na Instagramu.

"Ano, je to pravda. Budu to muset řešit předběžným opatřením. Nikdy nevíte, co koho napadne. Svět je plný bláznů," potvrdil Blesku podnikatel, kterému vadí, když Hanychová sdílí dceru se svými sledujícími.

To bylo mezi bývalými partnery ostatně téma už v minulosti. A Hanychová přání svého expartnera dokonce krátkou chvíli i dodržovala. "Rozárku už nemůžu ukazovat na Instagramu, protože si to nepřeje její otec," přiznala svému publiku zhruba v půlce září.

Brzy ale našla způsob, jak zákaz obejít, a dceru fotila buď zezadu, nebo jí před obličej dávala obrázek brýlí. A také nenechala nikoho na pochybách, co si o celé situaci myslí. Většinu svých příspěvků na tzv. Instastories podkreslovala skladbou "Fu*k you!" od zpěvačky Lily Allen. Dlouho jí to ale nevydrželo a v současnosti už mají její fanoušci opět možnost Rozárku vídat. Otázkou je, jak dlouho to bude trvat.