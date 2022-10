Snoop Dogg si nestíhá balit jointy. Má na to člověka. Mzdu ženě zvyšuje podle inflace

Žena, která balí jointy pro Snoop Dogga, si říká Renegade a během telefonického rozhovoru pro rozhlasový pořad Kyle a Jackie O prozradila, že za svou kariéru ubalila více než 450 000 jointů.

"Podle mých propočtů je to něco přes 450 000 jointů. Denně ubalím asi půl kila marihuany, což je zhruba 75 až 150 jointů," uvedla Renegade.

Snoop Dogg, vlastním jménem Calvin Broadus Jr., se o své "baličce" rozpovídal už před třemi lety v pořadu Howard Stern Show. Tehdy také uvedl, že k výhodám tohoto zaměstnání patří vedle pravidelného přísunu marihuany třeba i raperovo oblečení.

"Má trávu zadarmo a cokoliv, co mám já, dostane i ona. Například oblečení a tak dále," řekl raper a dodal: "Sledoval jsem ji při práci tak 40 minut a pro někoho, kdo kouří trávu tolik jako já, to bylo naprosto fascinující."

Když pak letos v červnu zveřejnil profil UberFacts na svém Twitteru informaci, že Snoop Dogg platí baličce Renegade mzdu ve výši 40 až 50 tisíc dolarů ročně, raper uvedl vše na pravou míru komentářem: "Inflace. Mzda se zvýšila!"

Snoop Dogg kdysi prohlásil, že vykouří 81 jointů denně. Zní to obdivuhodně a ne, že by to nešlo. Den má 24 hodin. Počítejme, že 8 hodin denně raper prospí. Na jointy mu tak zbývá krásných 16 hodin. Při spotřebě 81 "brček" denně to vychází, že na každého jointa má Snoop Dogg necelých dvanáct minut.