"Snažím se reagovat jen na každou desátou větu," říká o vztahu s dcerou Žilková

Vyjít s téměř dospělou dcerou Kordulou není pro herečku Veroniku Žilkovou vždycky snadné. Problém mezi nimi dvěma prý nastává v okamžiku, kdy herečka popustí uzdu svým emocím, kterých je plná i díky svému povolání.

"Mně můj manžel nebožtík vždycky říkal, že jsem jako motorová pila, že hned chytnu. Ale ono to je dané tím povoláním a vlastně vycvičené. Protože se řekne kamera, akce, klap a vy se musíte rozplakat, rozvést, zamilovat. My herci na to nemáme týden, my na to máme lusknutí prsty," popisuje Žilková pro iDnes s tím, že v běžném životě to není výhoda.

"A to je pak bohužel neštěstí do toho civilního života, že vám někdy bouchnou saze. Ale vědomě na tom pracuji, protože vím, že třeba mojí dceři Kordulce to strašně vadí. Ona říká: 'Ty furt seš taková emocionální!' Takže když ji třeba vezu ráno do školy, snažím se reagovat jen na každou desátou větu," prozradila se smíchem.

Paradoxně je to právě ona, kdo se pak snaží krotit temperament své starší dcery Agáty Hanychové. "Já se marně snažím Agátu učit, aby ve svých živých vysíláních na Instagramu nepoužívala sprostá slova. Marně! Prostě někdy není lehké být matkou Agáty. A někdy je to fajn," dodává herečka, pro kterou je rodina to nejdůležitější.