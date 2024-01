Věra Ferbasová vzdorovala nacistům, komunisté jí vzali všechno. Zemřela o samotě

Do femme fatale měla daleko, vysloužila si přezdívku "klaun v sukni". Věra Ferbasová zažila krátké období velké slávy. Když ovšem do tehdejšího Československa dorazila válka, než spolupracovat s okupanty, to se radši stáhla z kinematografie. Po vítězném únoru ji ovšem tato odvaha během největší krize nijak nepomohla: komunisti ji připravili o majetek i možnost vystupovat.

V 60. letech se na ní i jejího muže znovu usmálo štěstí, ale nemělo dlouhého trvání. Ačkoli ještě vstoupila do veřejného povědomí coby čiperná tetička v různých snímcích, včetně nadčasového hitu Jáchyme, hoď ho do stroje!, osud si s ní znovu nemilosrdně zahrál. Skončila sama v garsonce s posměšnou přezdívkou Rumová pralinka.

