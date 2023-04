"Slovo tolerance mě štve," říká o postavení gayů ve společnosti herec Daniel Krejčík

"Mně už přijde trapné stále opakovat dokola slovo tolerance. Připadá mi, že už se ním oháníme moc často," říká herec Daniel Krejčík o tom, jak jsou širokou veřejností vnímány stejnopohlavní páry. Tvrdí také, že takovéto vyjádření má v podstatě negativní zabarvení, což on osobně odmítá.

"Když se podívám na to, jak žijeme my dva s mým klukem, nemám úplně pocit, že bychom měli být tolerovaní. Tolerovat můžete třeba někoho, kdo doma otevírá mléko tak, že otevře oba dva rohy a pak to mléko vyteče. Milujete svého partnera, dělá tuhle věc, která vás strašně štve, ale tolerujete to," vysvětlil v rozhovoru pro iDnes, jak celou situaci vnímá.

Pomoci by podle něj mohlo i to, kdyby se na televizních obrazovkách ukazovala i realita duhových rodin. Taková díla však podle něj stále v českém prostředí chybí.

"A nevím vlastně, proč se ty české filmové domy a televizní projekty těchto témat a postav bojí. Jestli si myslí, že by se na to pak kvůli tomu nikdo nekoukal? Nevím, no. Myslím, že by to mohly zkusit," řekl s tím, že doufá, že díky streamovacím platformám, kde je podobného obsahu nepoměrně víc, už dnešní mladá generace vnímá stejnopohlavní páry jinak než jejich rodiče.