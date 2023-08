Slovenské influencerce Zuzaně Plačkové vypadaly její "hollywoodské" zuby se zirkony

S nečekanou situací u jídla se musela vypořádat slovenská influencerka Zuzana Plačková, kterou znají i čeští diváci reality show Hotel Paradise. Plačková nikdy neměla potíže mluvit o tom, že si vypomáhá ke kráse různými zákroky. Mezi takové patřila i úprava zubů, které si nechala udělat před osmi lety.

"Mám udělaný hollywoodský úsměv, tedy zirkonové korunky, kdy se zub zbrousí na malý a následně se na to nasadí zirkonové korunky. Když vidíte ty hollywoodské hvězdy, které mají takové zuby, tak je to tohle," vysvětlovala během urgentní cesty za stomatologem, jelikož jí ty samé korunky vypadly u toho, když kousla do jídla. Svým sledujícím na Instagramu se v Reels pochlubila i bezzubou vizáží.

Přiznala ovšem, že si za to částečně mohla i sama. "Dobře věděli, proč mi mají předělat zuby. Já jsem říkala, že je čas," zamyslela se. "Dojdeš po celém dni domů, extrémně hladový, tak si dáš první sousto a co se stane? Takže jedu k doktorovi, aby zachránil můj krásný a zářivý úsměv." Situaci doktoři rychle napravili a Plačková neskrývala své nadšení z toho, že se může konečně najíst.