Slováčková promluvila o svatbě: Měla by být venkovská, se špekáčky a country muzikou

"Jsme spolu rok a půl a byl mi seslaný seshora. Byli jsme léta nejlepší kamarádi, nikdo kolem včetně nás si nedokázal představit, že bychom spolu měli cokoli víc. Úplně nečekaně se cosi zlomilo," prozradila Anna Slováčková v rozhovoru pro Novinky.cz.

Zpěvačka, která od konce loňského roku bojuje už podruhé s rakovinou, si svého partnera velmi chválí, prožíval s ní už první nemoc. "Pro mě je požehnáním, s nikým mi takhle dobře jako s ním nebylo. Trápí mě na druhou stranu, do jaké se dostal situace: místo toho, aby plánoval svatbu, pomalu plánuje jiný věci. Zvládá to výborně a je mi neskutečnou oporou," uvedla Anna Slováčková. Identitu svého přítele ale pořád tají, jde každopádně o muzikanta z její kapely.

Případné svatbě se zpěvačka v budoucnu nebrání. "Ambici mít děti už nemám, ale svatba by byla hezká. Asi každá holka chce být nevěstou," říká. V představách Anny by mělo jít o venkovskou svatbu, na kterou by každý přinesl něco k jídlu, vyhrávala by tam country kapela, opékaly by se špekáčky.

Zpěvačka dále uvedla, že vedle klasické léčby, která je pro ni základem, zkouší i různé podpůrné metody, legální konopí nevyjímaje. "Hodně mi pomáhá CBN, nejsem žádný hulič, ale vidím, že to účinkuje. Pomáhá mi také spát, spánek je pro mě všelék," prozradila zpěvačka.