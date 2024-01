Simonu Krainovou obtěžují podvodníci: falešné profily i telefonáty

Simona Krainová dobře zná temnější stránku sociálních sítí a s nepřejícnými komentáři si hlavu nedělá. Za hranicí únosnosti jsou pro ni ale falešné profily, které zneužívají její rodinu. Tajemná žena z Ruska údajně odcizila a zneužila fotografie modelčiných dvou synů, což Krainovou podráždilo.

"Zažila jsem různý hejty, přečetla si o sobě spoustu věcí. Dneska už mám na všechny ty hnoje celkem dobrou imunitu a bavím se na tom, ale když mi někdo krade identitu, moje děti zneužívá a vydává za svoje a moje myšlenky přepisuje jako svoje, přijde mi to už trochu přetažené za vlasy," rozčílila se na svém Instagramu, kde přiložila i screenshot podvodného profilu s tím, že prosila své fanoušky, ať jej na Facebooku, kde falešný účet operuje, nahlásí.

Nebyl to jediný případ z tohoto týdne, kdy se Krainová musela vypořádat s podvodníky. Včera sdílela na svém profilu další příběh, tentokrát v souvislosti se svým manželem.

"Dívala jsem se v klidu v posteli na Netflix s mým manželem a najednou mi začal zvonit telefon. A já jsem s překvapením zjistila, že mi volá můj manžel," vypráví ve videu. "Byla tam jeho profilová fotka i jeho telefonní číslo, ale můj manžel mi skutečně nevolal, protože jeho telefon byl bezpečně uložen vedle postele. Takže jsem to nechala několikrát zvonit, asi po osmnácté jsem to zvedla a ozval se tam jen šum."

Případ nahlásila na policii, ačkoli podle jejich informací se jedná o poměrně jednoduchý hack, který "zvládne udělat téměř malé děcko". Krainová však příběh se svými sledujícími sdílela i proto, že je to podle ní lehce zneužitelné a je potřeba dát si na to pozor. Právě proto si myslí, že by se o tom mělo veřejně mluvit.