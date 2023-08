Simona Krainová to s běháním přehnala. Přivodila si zlomeninu, musela zvolnit

Modelka Simona Krainová se netají tím, že za svou štíhlou figuru vděčí zejména přísné životosprávě. Byla zvyklá svá rána začínat tím, že zaběhla i deset kilometrů. Situace se ovšem před měsícem změnila, když si přivodila u své oblíbené aktivity únavovou zlomeninu nohy.

"Mám ji zlomenou po sedmi letech, bylo mi řečeno, že si mám nohu nechat dát do sádry," postěžovala si Super.cz. "Já utekla, mně nikdo nohu do sádry nedá!"

Doporučený odpočinek a klidový režim posledních šesti týdnů snášela Krainová jen s obtížemi. "Šest týdnů bez pohybu a přísné diety. Naopak, cpala jsem se z deprese vším, co mi přišlo pod ruku," svěřila se. "Únavová zlomenina a můj fyzioterapeut mi dal jasná pravidla. Holka, zpomal, ideálně zastav. Bála jsem se, jak bude moje tělo reagovat na takovou změnu. Naštěstí se nic moc nezměnilo. No, možná kilo dvě navíc."

Krainová si ovšem pochvaluje, že o svou výjimečně dobrou kondici navzdory zranění nepřišla. "Vrátí se vám to zpět. A to formou, kterou jen tak neztratíte," pochlubila se a dodala, že navzdory omezením se pohybu nevzdává. "Já dnes zahájila pohyb plaváním. Pomalu, ale jistě to zase rozjedu." Zraněnou nohu se však snaží šetřit. "Koupila jsem si nový stroj na jiný pohyb, abych nohu nezatěžovala. Odpočívat neumím. Jsem už po těch šesti týdnech bez běhání protivná," uzavřela to upřímně.