"Musím vydržet aspoň tři roky," říká Shannen Dohertyová, která bojuje s rakovinou

Herečka Shannen Dohertyová, kterou proslavila role Brendy Walshové v seriálu Beverly Hills 90210, se s rakovinou potýká už téměř deset let. A přestože se její stav neustále zhoršuje, snaží se neztrácet optimismus. "Vždycky říkám, že z nás stačí vymáčknout ještě tři až pět let, a pak přijde terapie zaměřená na T-lymfocyty nebo něco jiného. Bude mít mnohem víc možností, které nám dají dalších pět let. Pak během těch pěti let vznikne celá další skupina možností, a nakonec bude existovat lék," řekla Dohertyová v podcastu Let’s Be Clear.

"Denně bojuji o život," dodala herečka, které v roce 2015 objevili nádor v prsu. A přestože se později zdálo, že se uzdravila, za další dva roky se rakovina vrátila. V roce 2020 už měla nemoc ve stadiu čtyři a rozšířila se do mozku. Loni pak oznámila, že rakovina metastázovala do kostí.

Dohertyová před svými fanoušky netají, že má i špatné dny, kdy ji přepadají temné myšlenky, přesto věří, že pro ni léčba jednou bude. Do té doby se snaží vést co možná nejnormálnější život. "Lidé si myslí, že člověk nemůže chodit, jíst ani pracovat, prakticky ho odepíšou. A odepsaní přitom nejsme. Máme jiný a barvitý náhled na život, jsme lidé toužící pracovat, užívat si žití a posouvat se dál," dodala odhodlaně.