Shannen Dohertyová se připravuje na smrt a rozprodává svůj majetek

Herečka Shannen Dohertyová, kterou u nás nejvíce proslavila role Brendy v seriálu Beverly Hills 90210, se pustila do třídění svého majetku. Rozprodává například nábytek. Podle svých slov se připravuje na chvíli, kdy prohraje boj s rakovinou, a nechce, aby tohle všechno jednou musela zařizovat její matka Rose Elizabeth.

"Nyní je moje priorita máma. Protože to pro ni bude náročné, chci jí něco ulehčit. Nechci, aby musela řešit hromadu věcí. Nechci, aby měla čtyři sklady plné nábytku," uvedla Dohertyová ve svém podcastu Let’s Be Clear.

Prodej budoucí pozůstalosti však není jedinou změnou, kterou v životě udělala. Herečka přiznala, že se vzdala svého snu mít pozemek v Tennessee a chovat koně. "Bylo to nesmírně těžké a velice emotivní. Přišlo mi, že se vzdávám snu vybudovat tuto usedlost, postavit dům pro mě a pro mámu a ještě přistavět stodolu," prohlásila smutně s tím, že místo toho se rozhodla finančně podporovat organizace zachraňující koně.

Ve svém podcastu myslí i na další pacienty s rakovinou, kteří se kromě těžké nemoci musejí potýkat i s předsudky v práci. "Doufám, že si lidé uvědomují, že lidé s rakovinou, respektive s jakoukoli nevyléčitelnou nemocí, si váží každé vteřiny každého dne ve svém životě a ještě více věnují pozornost detailům. Věřím, že poznají, že lidé, jako jsem já, zoufale potřebují pracovat. Je to totiž to, co nás žene kupředu," řekla herečka, jež se s rakovinou potýká už od roku 2015. Tehdy jí byla diagnostikována rakovina prsu. O čtyři roky později se nemoc vrátila v podobě metastáz a v roce 2023 se rozšířila už i do kostí a mozku.