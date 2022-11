Sestra Jiřího Korna Yvetta Kornová dostala druhou šanci. Znovu točí a chystá svatbu

"Já už vlastně od života nic nepotřebuji a nechci. Jsem šťastná, že mám tři zdravé děti. To je to jediné, co se mi v životě povedlo," říká Yvetta Kornová, kterou si diváci jistě pamatují ze seriálů My z konce světa nebo My všichni školou povinní či z filmu Přijela k nám pouť. Svou úspěšnou dětskou kariéru ale nemladší ze čtyř sourozenců Kornových nedokázala udržet, propadla závislosti na alkoholu, a na čas byla dokonce bez domova.

To už je naštěstí minulostí a Kornová má svůj život znovu pevně v rukou. Velký dík za to jistě patří i režisérovi Tomáši Magnuskovi, který jí dal práci a obsadil do svého nového seriálu Společně sami, který televizní diváci uvidí příští rok. Tam spolu s Martinem Dejdarem ztvární pár bezdomovců. Její nasazení na place si filmový tvůrce nemůže vynachválit.

"Yvetta je enormní profesionál. Ona nedělá nesmysly, je na place a pracuje. Na roli se připravuje, je vidět, že o ní přemýšlí, navíc je skutečně enormně pokorná. Skutečně si jí velmi vážím. Já nedělám vůbec rozdíly mezi někým, kdo je každý měsíc na place už několik let, a mezi ní, která měla nějakou dobu hereckou pauzu," prohlásil pro server ŽivotvČesku.cz.

Kromě nové práce se ale mladší sestře zpěváka Jiřího Korna daří i v soukromí, dokonce plánuje skromnou svatbu. "Mám dlouholetý vztah. Plánujeme takovou bláznivou svatbu. Jen my dva a dva svědci. Říkali jsme si, že si je možná vybereme na ulici mezi bezdomovci. Říkala jsem vždycky, že podruhé se budu vdávat až v sedmdesáti. Ale asi to zkusím dřív. Možná už příští rok," dodala herečka, která žije v malé vesnici na Náchodsku.