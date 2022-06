Sedmý rozchod za tři roky. Agáta Hanychová je zase sama

Od rozchodu s hercem Jakubem Prachařem v roce 2019 se sedmatřicetileté Agátě Hanychové v lásce moc nedaří. Vystřídala už sedm mužů a vztah jí nevyšel ani s tím posledním, lékařem slovenského původu Andrejem Nikovem. "S Andrejem už netvoříme pár. Mrzí mě, že to nevyšlo, ale přijde mi lepší nefungující vztah ukončit než udržovat jen proto, abych nebyla sama nebo aby se neříkalo, že to Agátě zase nevyšlo," přiznala Hanychová pro Super.cz, že je po osmi měsících opět sama.

Dodala ale, že z konce vztahu není nijak nešťastná. "Já se naopak rozcházela, abych smutná nebyla," řekla modelka. A to i přesto, že o Nikovovi tvrdila, že by mohl být tím pravým. "Dosud jsem většinou své vztahy moc vážně nebrala. Jsem hodně svobodomyslná a tohle je poprvé muž, kterého si nesmírně vážím a zároveň se ho bojím. To jsem ještě nezažila," nechala se slyšet v začátcích jejich vztahu.

Pár spolu dokonce bydlel v jejím domě v pražském Suchdole a Hanychová se pochlubila i tím, že v něm zařídila pokoj pro partnerovu čtyřletou dceru.

Andrej Nikov se tak zařadil na seznam mužů, se kterými Hanychová nedokázala vydržet déle než pár měsíců. Od rozchodu s Prachařem randila s podnikatelem Jiřím Hellerem, s realitním makléřem Zdeňkem Turkem, kameramanem a střihačem Markem Niessnerem, producentem Tomášem Sobolou, truhlářem Adamem Reiterem a podnikatelem Janem Loskotem.