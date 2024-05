Se Simonou Postlerovou se přišel rozloučit herecký svět, včetně její dávné lásky

Nečekaná smrt Simony Postlerové znamenala ztrátu nejen pro rodinu, ale i pro herecký svět. Ten se k uctění její památky shromáždil v pražském Divadle na Vinohradech, které bylo prakticky jejím druhým domovem řadu let. Dorazili i její nejbližší, dcera Jana, syn Damián a bratr Alexandr. Maminka herečky Jana Postlerová se této akce neúčastnila.

Některé herecké kolegyně, jako Naďa Konvalinková nebo Zuzana Vejvodová, se dostavily se šátkem uvázaným kolem hlavy, což bylo poznávací znamení Postlerové po celá léta. Nechyběly ani stálice českého hereckého nebe jako Jiřina Bohdalová a její dcera Simona Stašová, Petr Nárožný, Petr Kostka, Dagmar Havlová a mnoho dalších.

Rozloučit se přišel také Ivan Trojan, se kterým Postlerová na přelomu 80. a 90. let tvořila pár celých šest let. Ačkoli o tomto vztahu oba radši decentně mlčeli, Postlerová netajila, že k němu chovala velikou úctu. V roce 1989 podle ní projevil velikou odvahu, když podepsal dokument Několik vět. Za to byl přeložen jako voják na východní Slovensko. Trojan s kytičkou bílých tulipánů se před její rakví uctivě poklonil.

"Skončilo naše dětství. Už jsem tady na tom světě zůstal sám," povzdechl si pro Blesk hereččin bratr Alexandr. Dojemnou řeč na rozlučce přednesla její dcera Jana: "Ahoj mami, pořád tomu nedokážu uvěřit, pořád tě vidím, jak mi máváš na ulici a vzájemně se hledáme. Jak se směješ a chrochtáš u toho. Jak krabatíš čelo při děkovačce, když mě hledáš v hledišti. Někde jsem slyšela, že jsi prý měla smutné oči, i když nechápu, proč to říkají, pro mě jsi nikdy neměla smutné oči. Nejvíc hrdá jsi byla na roli maminky, vím, jak jsi nás milovala, a když jsme se s bratrem narodili, byly to tvé nejoblíbenější dny. Jsem vděčná, že jsem měla za maminku tebe, žádnou jinou bych nechtěla. Mám tě ráda, mami."