Sběračům Kazmových milionů hrozí postih od finančního úřadu

Odměnu milion dolarů měl Kamil Bartošek, který vystupuje pod přezdívkou Kazma, přichystanou pro toho, kdo rozluští kód ukrytý v jeho filmu. Když se to nikomu nepodařilo, rozhodl se peníze rozsypat z vrtulníku mezi účastníky soutěže. "Sto tisícům lidí, kteří se zaregistrovali na našich stránkách, jsme v 6 ráno odeslali e-mail s informacemi, kde peníze vyhodíme z vrtulníku. Poslali jsme to však v našem kódu, v naší řeči. Úkolem bylo rozluštit tento kód a dorazit včas na místo , které bylo uvedeno v této tajné šifře," vysvětlil Blesku Kazma.

Jenže ne každý si zřejmě uvědomil, co bylo napsáno v podmínkách soutěže. "Výherce získá vítězstvím v soutěži výhru ve výši 1 000 000 USD, a to před zdaněním ze strany pořadatele. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v soutěži je zdanitelný příjem, který ke dni vydání těchto všeobecných soutěžních podmínek podléhá dani ve výši 15 %, kterou je povinen pořadatel srazit z výhry a odvést místně příslušnému finančnímu úřadu," stojí v nich. Což znamená, že ti, kdo si na poli u Lysé nad Labem nasbírali hotovost, by se měli přihlásit ke zdanění na finančním úřadu. V opačném případě jim hrozí pokuta. To se týká zejména těch, kdo dovedli nasbírat více než 50 tisíc.

"Dá se zpětně dohledat, že se tito lidé přihlásili, ale musí se prokázat, že také inkasovali. Pokud Kazma opravdu ten milion shodil, pak by z milionu samozřejmě měla být odvedena daň u příjemců," sdělila pro web antiyoutuber.cz daňová poradkyně Blanka Marková. Ta si také myslí, že sám Bartošek by měl doložit původ peněz.