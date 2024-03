"Manžela mi schválilo kyvadlo," říká Helena Vondráčková

Zpěvačka Helena Vondráčková je v současnosti podruhé vdaná. V roce 2003 si na hradě Karlštejn vzala podnikatele Martina Michala. V rozhovoru pro televizi Óčko prozradila, jak se před lety s manželem seznámili.

"Letěla jsem tehdy na dovolenou s kamarádkou z Berlína. Byly jsme Michalovi představené, protože letěl jako druhý pilot. Přišli nás s kolegou pozdravit na letišti a my jsme na něm mohly oči nechat. Strašně mu to seklo, a když odešli, podívaly jsme se na sebe s kamarádkou a udělaly jsme pochvalně: ‘Hmm!’ V uniformě mu to neuvěřitelně slušelo. Musím říct, že to byl fakt fešák," řekla zpěvačka, která vztahu s Martinem v podstatě obětovala vztahy se svými příbuznými. Se svatbou totiž kategoricky nesouhlasil její bratr, skladatel Jiří Vondráček, nebo třeba neteř, zpěvačka Lucie Vondráčková. Ani s jedním z nich se už více než dvě desetiletí v podstatě nestýká.

Tehdy v letadle sice Michal Vondráčkovou zaujal, na vztah si ale museli ještě nějaký ten rok počkat. "Na letišti to bylo jen krátké setkání, pak jsme se dlouho neviděli. Až později. Byl členem sportovního spolku Amfora a já jsem dostala od jeho prezidenta Petra Salavy nabídku, abych se také stala ‘čestnou vykopávkou’, jak my říkáme. Tam jsme se poznali znovu, odjeli jsme společně všichni na Bali a tam mě nabalil," prozradila se smíchem.

V názoru, že je pro ni Michal ten pravý, utvrdily Vondráčkovu i síly mezi nebem a zemí, kterým věří. "Kdysi jsem se ptala dokonce i kyvadélka, jestli si ho mám vzít. To mě naučila maminka. Úplně to vidím jako dnes, bylo to v koupelně, když mě líčil a česal vizážista Zdenda Fencl. Začalo se to krásně točit dokolečka, jako že ano. Tak jsem si řekla, jdu do toho a nic mě nezastaví," dodala s tím, že je po jeho boku velmi šťastná.