Saša Rašilov se kvůli dětem vzdal vily za Prahou

Bydlení ve vlastním domě kousek za Prahou je sen mnoha rodin. A právě toho se herec Saša Rašilov s manželkou vzdali a rozhodli se přestěhovat do podnájmu v centru Prahy. Důvodem byly jejich dvě malé dcery, sedmiletá Marie a čtyřletá Emílie.

"Odstěhovali jsme se z rodinné vily na Zbraslavi do centra Prahy. Jsme tam mnohem spokojenější," řekla Super.cz hercova manželka, herečka Ludmila Rašilovová. Jejich novým domovem se stala Malá Strana. "Našli jsme si byt 3+1 a zatím jsme tam v pronájmu. Cena je s ohledem na lokalitu velmi přátelská," pochvaluje si. Zmáhalo ji totiž věčné dojíždění, u kterého si uvědomovala, že jen tak neskončí.

"Už jsem si připadala spíš jako taxikářka. Tady to mají holky pěšky kousek do školky i do školy a nemám to daleko ani do divadla. Bydlet za Prahou je sice pěkné, ale opravdu nepraktické. A jak budou holky větší a budou jim přibývat i kroužky, tak bych byla na Zbraslavi asi řidičkou na plný úvazek."

Na Zbraslavi obývali velkou vilu, spolu se zbytkem Sašovi rodiny. Ve spodním patře bydlí jeho bratr Václav s manželkou Magdalenou a jejich čtyřmi syny. V horním patře pak hercova maminka a také sestra. "My si k domu postavili přístavbu a teď řešíme, co s ní," přemítá Rašilovová.