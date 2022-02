Má čtyři dcery a vnoučátko, přesto letos 50letý Rašilov uvažuje o pátém dítěti

Herec Saša Rašilov je známý jako otec čtyř dcer. A přiznává, že při takovém počtu dostává časté otázky, jestli by si nepřál alespoň jednoho syna. "Jsem obdarován tím, že mám čtyři krásné a zdravé děti. S přibývajícím počtem dcer mi přijde ta výzva čím dál vtipnější a lákavější. Ta odpověď je jasná, buď to bude holka, nebo to bude kluk. Teď to bude takzvaně číslo pět. A když to bude zase holka, tak je to wau, a když by to byl kluk, tak taky!" rozpovídal se Rašilov o svých plánech v pořadu Face to Face.

Myšlence, aby se jejich rodina dále rozrůstala, se prý nebrání ani manželka Lída. Druhá hercova žena je sama herečkou, dokonce spolu vystupují i na jevišti. Podle Rašilova je to výhoda, protože mají příležitost se vidět i jinak než jen jako rodiče. "Baví nás to spolu, vzrušuje a inspiruje," pochvaluje si manželskou spolupráci.

Vzhledem k tomu, že letos v létě oslaví Rašilov padesátiny, se nabízí otázka, jestli si pátého potomka nenadělí jako dárek k životnímu jubileu. "Tohle u mě byl zatím pokaždé dárek, který nepřišel plánovaně. Jen Maruška, moje třetí, se narodila 20. července a já mám narozeniny šestadvacátého. Dlouho se jí nechtělo na svět a vypadalo to, že to chce nechat společně s tatínkem," řekl se smíchem umělec.

Rašilov, který je součástí velké herecké rodiny a jehož dědečkem byl slavný prvorepublikový herec Saša Rašilov, má dvě dcery Josefínu a Antonii z prvního manželství s hereckou kolegyní Vandou Hybnerovou, další dvě děti Marii a Emílii ze současného vztahu. Díky své nejstarší dceři Josefíně už je dokonce i dědečkem.