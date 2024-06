"Stýskalo se mi, je to závislost," říká Šárka Vaňková o tom, proč se vrátila k muzice

Zpěvačka Šárka Vaňková o sobě tvrdí, že byla vždy velmi plachá a vlastně i k účasti v soutěži SuperStar se dostala tak trochu oklikou. Původně totiž byla přihlášená na konkurz do úplně jiného pořadu, který však končil. Sama říká, že kdyby věděla, co ji čeká, neví, zda by našla odvahu do show jít. Nakonec toho na ni bylo ve světě showbyznysu moc a ona odešla.

"Před osmi lety jsem tady se vším sekla a odstěhovala se na Slovensko. Část téhle čtyřleté zahraniční éry jsem prožila i v Maďarsku," popsala v rozhovoru pro iDnes. A netají se tím, že důvodem bylo nepřátelské prostředí, ve kterému se pohybovala…

"Řekla jsem si, že nemám zapotřebí, aby o mně hnusně psal bulvár, nechtěla jsem ve své profesi řešit zákulisní věci. Jsem dost měkká, a když se někde necítím dobře, seberu se a jdu pryč. Tenkrát jsem to tedy regulérně vzdala a začala v Bratislavě dělat obchodního zástupce pro jednu známou kosmetickou firmu. Snažila jsem se vypracovat, což se mi podařilo. Získala jsem pozici reprezentanta a měla na starosti celé Slovensko. Práce mě bavila, ale osud to chtěl jinak," říká Vaňková, která nakonec začalo vystupovaní chybět.

"Stýskalo se mi po blízkých a taky po muzice. Ačkoli jsem se snažila být dobrá v tom, co dělám, i na Slovensku, strašně mi scházelo právě publikum. Vystupování je adrenalin. Jsou to emoce, které jinde nezažijete. To je tak specifický svět, že po čase člověku začne chybět. Rozumím všem umělcům, kteří už jsou v pokročilejším věku a pořád vystupují. A věřím jim, když říkají, že kdyby nestáli na jevišti, tak by tu už dávno nebyli. Tohle je způsob života, který je opravdu návykový! Je to pozitivní závislost," dodává zpěvačka, která se dnes kromě koncertování věnuje i činohernímu herectví.