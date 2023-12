Šárka Grossová prodává luxusní rodinné sídlo. "Už to dál nešlo," říká

Když před lety Šárka Grossová s manželem Stanislavem Grossem pořizovali rodinnou vilu, zaplatili za ni 14 milionů korun. Ještě před nastěhováním prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která hodnotu nemovitosti mnohonásobně zvýšila. Jenže teď se vysněného bydlení bude muset matka dvou dospělých dcer vzdát.

"Asi si málokdo dokáže představit, jak je náročné takový dům financovat, a proto je nutné ho prodat," svěřila se Grossová Blesku, co ji k rozhodnutí prodat dům vedlo. A jasno má i vtom, jak s utrženými penězi naloží. "Z peněz z prodeje pořídím bydlení pro každou z nás. Bude to společný dárek ode mě a od Standy pro holky do jejich začátku," říká maminka Natálie a Denisy.

Na pořízení tří bytů by měly peníze z prodeje rozhodně stačit. Podle realitních agentů by se vila mohla prodat až za 70 milionů korun. "Vila s vnitřním bazénem v klidné části Slivence. Nadstandardní materiály - mramorové podlahy, kvalitní dubové podlahy, italská dlažba," stojí v inzerátu.

Není to však poprvé, co se vdova po výrazném českém politikovi, který v roce 2015 zemřel na nemoc ALS, zbavuje jejich majetku. Před třemi lety Grossová prodala i jejich apartmán na Floridě za 750 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 16 milionů korun. "Ano, prodala jsem ho. Nemělo smysl ho držet, když tam člověk nemůže jet. Náklady jsou veliké," potvrdila tehdy Blesku. Byt se třemi pokoji a třemi koupelnami, ke kterému patřila i dvě garážová stání, se přitom pokoušela prodat delší domu a původní cena, kterou požadovala, byla v přepočtu 25 milionů korun. Když v roce 2013 ještě s manželem nemovitost kupovali, zaplatili za ni v přepočtu 19 milionů.