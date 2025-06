Samotáři mezi celebritami. Kdo ze slavných by radši zůstal doma a četl si knížku?

Povolání v záři reflektorů vyžaduje určitou míru exhibicionismu, neznamená to ovšem, že se sláva introvertním lidem zcela vyhýbá. Mnoho herců se po představení nebo natáčení radši stáhne do ústraní a vychutnává si samotu. Vystupování před lidmi je pro ně neustálým vybočováním z komfortní zóny, neznamená to ovšem, že by byli o něco méně profesionální ve výkonu svého povolání. Místo spletitých vztahů s jinými lidmi však radši budují svůj vlastní vnitřní svět.

