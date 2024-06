Sámer Issa po letech útočí na Agátu Hanychovou a její matku Veroniku Žilkovou

Placené podcasty jsou v současné době velmi populární a na této vlně se pokouší svézt i Monika Binias, která v tom svém často mluví například o svých dcerách Ornelle Koktové a Charlotte Štikové. Tentokrát se ve více než dvouhodinovém dílu zapovídala se zpěvákem Sámerem Issou. Ten se rozhodl promluvit o svém vztahu s influencerkou Agátou Hanychovou, označil ji za alkoholičku.

Podle něj to mezi nimi bylo velmi vášnivé a návykové látky hrály velkou roli. "My jsme měli nebezpečný vztah. Já bydlel v přízemí. Ona přijela, nabourala do zahrádky. Úplně tam rozbila dveře. A křičela, kde mám tu ku*vu. Na druhou stranu, já byl to samé. Bylo to vášnivé. My jsme se milovali," popsal dvacet let starou historii.

Kromě toho ale Issa tvrdí, že byla a podle něj stále je závislá na alkoholu. "Ona je hodná holka, ale byla a je alkoholička, musela mi lhát, ale já to poznal, když řekla dvě slova," nenechal na ex partnerce nit suchou. A přisadil si tím, že se obul i do její matky, herečky Veroniky Žilkové.

"V našem vztahu byl problém Žilková. Ty vole, to jsi nezažila. Žilková, tak to byl velký průser. Žilková, když bylo Agátě devatenáct, tak jí říkala, že je stará kráva. Tebe tady m*dá arabský hřebec. Ale arabský hřebec není naše elita. My jsme herci, herecká rodina. Já jsem Žilkovou nenáviděl," nebral si servítky kdysi populární účastník SuperStar. A nezdráhal se vytáhnout i téma intimního života Žilkové. "A kdybys věděla, s kým prcala celá léta. Nemůžu to říct. Byli to ti z Tele Tele. Suchánek, Genzer a ten třetí. Jeden z nich," řekl Issa s tím, že nakonec naznačil, že tím milencem byl Suchánek.