Paltrowová prozradila, jaký byl sex s Pittem a Affleckem a kdo je větší romantik

Paltrowová chodila s Affleckem s přestávkami v letech 1997 až 2000, zatímco s Pittem byla v letech 1994 až 1997 a došlo tehdy i na zásnuby.

Moderátorka Gwyneth nijak nešetřila a rovnou se zeptala na to, který z hollywoodských krasavců byl lepším milencem. "To je vážně těžké. Brad byl v té době největší láska mého života, fungovala tam chemie. Ale Ben byl technicky excelentní," zasmála se Paltrowová a pak dodala: "Nemohu uvěřit, že to poslouchá moje dcera!"

Herečka také prozradila, že Pitt je z nich dvou ten romantičtější, ačkoli to byl Affleck, kdo ji uměl pokaždé rozesmát a s kým se také častěji pohádala.

Řeč ale přišla i na jejich profesní srovnání. "Oba jsou tak talentovaní. A Ben je i skvělý scenárista a režisér. Ale myslím, že kdybych měla mluvit o samotném hraní, tak Brad. Když jen pomyslíte na všechny ty rozdílné role, které zvládl," neskrývala herečka svůj obdiv k oběma bývalým partnerům.