S manželkou si i po desítkách společných let vyká. Juraj Kukura slaví 75. narozeniny

Vášnivý chodec, sázkař a nepořádný manžel, který si už desítky let se svou ženou vyká. Herec Juraj Kukura dokázal vybudovat úspěšnou kariéru u nás i v Německu, přestože se o něm šířily pomluvy, že natáčí pornografii. Mimo to byl v osmdesátých letech nucen nedobrovolně emigrovat do Německa.