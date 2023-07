S hlavou jako koleno se odmítají smířit. Kteří muži skrývají pleš?

Svůj vzhled neřeší jen ženy. I muže trápí velké břicho nebo nedostatek svalů. A na rozdíl od žen mají ještě jedno téma. Kvůli hormonu testosteronu řada z nich plešatí. Přestože většině dam na mužích řídnoucí vlasy nevadí a některé dokonce hlavu jako "koleno" považují za sexy, pánové se tím často trápí.

Někteří to řeší definitivně pomocí transplantace vlasů, jiní sází na paruky a příčesky. Ty je však někdy mohou zradit.

Na slavné muže, kteří odmítají přistoupit na to, že by byli bez vlasů, se podívejte do naší galerie.