S čistotou to Jitka Boho přehání. Uklízí ještě i před příchodem uklízečky

Jitka Boho se netají tím, že uklízení je její vášeň. Domácnost si udržuje v dokonalém pořádku, obejde se dokonce i bez pomoci partnera. "Myslím, že ani nedržel v ruce vysavač od té doby, co jsme spolu, takže není rozhodně uklízecí typ," směje se zpěvačka.

Většinu práce tak zastane sama. "Přítel je přes den pryč, takže nemá vůbec ponětí, co se tam děje. Jak já tam šůruju ty věci, kolikrát přes den jsou vyndané hračky," konstatovala maminka dvou malých dětí s tím, že partnera, politika Tomáše Hřebíka, si musela trochu převychovat. "Aspoň se naučil dávat věci do myčky, ale musela jsem na něj mile."

Podle vlastních slov nebyla vždy "maniak do úklidu", jak se sama označila. "Odjakživa to tak nebylo, jako malá jsem byla bordelářka. Ten zlom nastal asi tehdy, když jsem začala hnízdit, já tomu tak říkám," reflektovala zpětně období, když otěhotněla se svou prvorozenou dcerou Rosalií (8). "Když jsem byla v očekávání s Rosálkou, zaměřila jsem se více na ten čistý domov, to zázemí. Chtěla jsem vlastně přivést toho potomka do čisté domácnosti, takže tam to začalo, pak se to stupňovalo a teď už je to v extrému."

A že to opravdu přehání, dosvědčuje i skutečnost, že si sice občas dopřeje luxus v podobě placené uklízecí služby, ale ani předtím nemá klid. "Já jsem zrovna ten typ člověka, co před příchodem uklízečky uklízí," prozradila na sebe pro eXtra.cz na křtu nové knihy spisovatelky Kateřiny Brožové s příznačným názvem Úklid pro klid.