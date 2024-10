"Jako rodiče umíme uznat chybu," říká herec Ryan Reynolds

Herecký pár Blake Lively a Ryan Reynolds patří k těm, o jejichž soukromí se toho mnoho neví. Jen zřídka kdy promluví o své rodině, kterou tvoří tři dcery - devítiletá James, sedmiletá Inez a čtyřletá Betty, ke kterým přibyl před rokem syn Olin. Reynolds se netají tím, že se snaží být jiný, než byli jeho rodiče.

"Jsme dnes všichni na své děti až příliš mírní a hodní. Například já nikdy nekřičím, což jsem jako dítě ze strany svých rodičů neznal. Tak jsem vyrostl - bylo to trochu praštěné, výchova mých rodičů byla taková improvizovaná věčná hlasitá bojovka," naznačil herec, že jeho dětství nebylo zrovna idylické.

"Teď je to tak, že si občas při výchově vlastních dětí zavzpomínám na své vlastní dětství a některé momenty. Jsou to pro mě takové mé osobní výchovné materiály. A uvědomím si, že je třeba s dětmi občas trochu soucítit a ne jen být ten přísný táta, který má doma respekt, ale kterého se děti možná i trochu bojí," říká čtyřnásobný otec.

"Chce to silné pevné pouto a hlavně stoprocentní důvěru mezi vámi a vašimi dětmi. Chci, aby ty moje věděly, že ať už udělají cokoliv, hlavu jim za to neutrhnu a vždy tu budu pro ně a budu se jim snažit pomoci. Jako dítě jsem to tak sám necítil a mrzelo mě to," posteskl si s tím, že u nich doma je to jiné.

"Většinu napjatých situací řešíme doma humorem a s nadhledem. Dokážeme jako rodiče uznat své občasné chyby, to je myslím dost důležité - a děti vás za to nakonec dost ocení. Nikdo z nás není dokonalý a rozhodně není třeba si na to hrát."