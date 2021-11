Přízeň fanynek nejmladšího Hrušínského obtěžovala. Raději si otevřel bar ve Španělsku

Rudolf Hrušínský nejmladší se narodil do herecké rodiny. V muzikálovém snímku Decibely lásky z roku 2016 se na place dokonce objevil po boku svého otce Rudolfa Hrušínského mladšího. V rozhovoru pro Novinky.cz promluvil o jejich pracovním vztahu. "Je úplně jedno, s kým natáčíte, jste na jevišti, když máte dotyčného rád, prostě vám to s ním jde, sednete si. Samozřejmě v případě táty víte, co od něj čekat, můžete mu říkat na place táto, máte k němu přirozeně blíž. Ve volných chvílích si možná dáte jedno kafe navíc, než bývá zvykem, ale zase víc času na popovídání nemáte. Práce je práce," uvedl.

Byla mu příjemná přízeň fanynek po uvedení filmu Discopříběh? A proč se rozhodl pomáhat při zemětřesení na Haiti?

