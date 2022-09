Rozvádějící se Veronika Žilková už není sama. Zamilovala se do rockera

"Ano, někoho jsem potkala," řekla herečka Veronika Žilková společenskému magazínu Showtime s tím, že vztah je sice čerstvý, ale ona už stihla poznat část rodiny svého nového partnera. Tím není nikdo jiný než baskytarista Josef Holomáč, známý z kapely Argema.

"Je to někdo z jiného světa. Potkala jsem bývalého rockera, basáka ze slavné kapely Argema, ale té staré Argemy. Když mi řekl, co dělá, tak jsem ani nevěděla, o co jde. Ale přišlo mi to legrační v době, kdy žiju rockové období na Broadwayi, kde budu hrát v rockovém muzikálu Okno mé lásky," prozradila herečka, která podle vlastních slov zažívá hezké chvíle nejen v soukromí, ale také po pracovní stránce.

"Je skvělý, když vás život svede s někým, kdo je stejně starý, kdo má spoustu podobných zážitků, zná stejné filmy… Dá se začínat znovu," pochvaluje si Žilková jen půl roku od okamžiku, kdy po osmnácti letech skončilo její manželství s diplomatem Martinem Stropnickým. Ten ji na začátku března letošního roku mailem oznámil, že už ji nemiluje a rozhodl se odejít od rodiny. Udělal to těsně po návratu z rodinné dovolené v Dubaji. Později se také ukázalo, že Stropnický udržuje vztah se svoji podřízenou na ambasádě v Izraeli.

A před měsícem čekalo Žilkovou druhé překvapení. Tehdy se měl konat soud ohledně péče o jejich společnou nezletilou dceru Kordulu. Těsně před začátkem jednání ale Žilková zjistila, že Stropnický jen o hodinu dříve podal žádost o rozvod.