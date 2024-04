Roman Vojtek ztratil rodiče v pubertě, sestra odjela do Bolívie. Tam byla i ve vězení

Jen málokdo asi tuší, jak náročné dětství i dospívání měl herec Roman Vojtek, kterého si převážná většina lidí spojuje zejména s retro seriálem Vyprávěj. Ve svých dvanácti letech ztratil maminku kvůli rakovině, o pět let později se musel vyrovnat i se smrtí tatínka, a když v 90. letech studoval na JAMU, jeho mladší sestra Edita odešla do Jižní Ameriky.

Sourozenci se tak prakticky rozloučili na neurčito a dlouho trvalo, než se jim povedlo navázat spojení. Svět nebyl zdaleka tak propojen jako dnes. "Trvalo to asi tři až pět let, než jsme si poprvé mohli zavolat. Bylo to vytáčené spojení na poště, jedna věta, dvanáct vteřin, než to tam doputovalo, pak chrčení," vzpomínal teď herec pro deník Blesk.

Osobně se viděli pak až v roce 2001, kdy za ní přiletěl až do Bolívie. Od té doby už se stýkali o něco pravidelněji. Editin život byl ovšem jedno velké dobrodružství: v Jižní Americe žije už třicet let, vdala se tam i rozvedla, se svým exmanželem má tři děti. Rozvod byl ale náročný, což dokládá i skutečnost, že se během té doby dostala i do vězení.

"Jediné, co jsem chtěla, bylo prodat dům, který jsem nechala s velkým úsilím postavit a pro který jsem obětovala čas se svými dětmi. Přestože jsem předložila všechny důkazy potvrzující mou nevinu, zavřeli mě do vězení," vzpomínala Vojtková, která přijela do Čech na několik dní. Kromě návštěvy a rodiny také totiž chtěla představit svou knihu Den, kdy jsem se poznala.

Motivační kniha popisuje její leckdy náročnou životní cestu. Ve vězení nakonec strávila devět dní. "Nebylo to jednoduché, meditovala jsem, cvičila jógu a pracovala na procesu odpuštění. Během jedné z těch dlouhých nocí jsem poprvé ucítila ryzí přítomnost Boha," promluvila autorka, která se v bolivijském Santa Cruz s úspěchem věnuje také módnímu návrhářství.