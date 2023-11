Roman Ondráček odešel z psychiatrie a kvůli obvinění z napadení kontaktoval právníka

Celý týden hýbe českým šoubyznysem skandál, kdy při pondělním křtu desky Michala Davida vyvedla ochranka z baru moderátora Romana Ondráčka, který měl fyzicky napadnout zpěvákovu manželku Marcelu. Celý incident následně vysvětlovala Ondráčkova žena psychickým onemocněním svého manžela, kvůli kterému skončil v psychiatrické léčebně. Podle informací Super.cz ale Ondráček podepsal reverz a zamířil rovnou k právníkovi.

"Budu to řešit a postavím se k tomu jako chlap, když je někdo rovný, snaží se každému vyhovět a pomoct, tak se vám to vždycky krásně vrátí," postěžoval si Ondráček. "Byl jsem u mého právníka, protože tohle všechno teď začne mít úplně jinou štábní kulturu," řekl k incidentu. "Mrzí mě to, ale s Michalem jsem skončil. Nechci si už ani nic vyříkat osobně," dodal ještě.

