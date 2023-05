Ani rok po smrti neleží ostatky Josefa Abrháma v hrobě. Syn má urnu u sebe

Josef Abrhám pocházel z Kunovic na Uherskohradišťsku a právě tady chtěl být uložen spolu se svými rodiči. Jeho rodina dala sice rodinný hrob dohromady, Abrhámova urna zde ale pořád ještě není.

"Bratr chtěl být se svými rodiči, stejně jako já, ale kdy se tak stane, je pouze na něm (hercově synovi). A myslím, že opravdu není důležité, kdy se tak stane…" řekla pro Aha! hercova sestra Boca Abrhámová s tím, že urnu má u sebe její synovec Josef Abrhám mladší.

Samotný Josef Abrhám mladší se k otázkám týkajících se pohřbení jeho otce vyjádřil pro CNN Prima NEWS na konci minulého roku. "Bude pohřbený v Kunovicích. Myslel jsem, že to zvládneme do Dušiček, ale nestihli jsme to, měli jsme přírůstek v rodině. Až to technicky zvládneme, tak to provedeme, bude to asi na jaře."

Navzdory očekáváním některých fanoušků herce každopádně nebude Josef Abrhám pohřben se svou manželkou Libuší Šafránkovou. Filmová Popelka, která zemřela necelý rok před svým manželem, odpočívá na hřbitově v rodných Šlapanicích u Brna.