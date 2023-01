Rodina moderátorky Adely Vinczeové se bojí o nové vnoučátko. "Omezená radost," říkají

Koncem minulého roku se slovenská moderátorka Adela Vinczeová stala maminkou. Spolu s manželem Viktorem se kvůli jeho problémům s plodností rozhodli pro adopci. A přestože už mají několik měsíců doma miminko, bohužel, stále ještě není jisté, že jim děťátko i zůstane. Administrativní proces bude ještě trvat řadů týdnů.

Úskalí celé věci si velice dobře uvědomují nejen novopečení rodiče, ale také prarodiče Mária a Jozef Banášovi. Ti by své dceři a jejímu partnerovi velmi přáli, aby vše dobře dopadlo. "Máme z toho velkou radost, hlavně proto, že vidíme, že oni dva mají z toho ohromnou radost. Opravdu se dost výrazně změnili, mám pocit, že si přesunuli priority, což je dobré. Radujeme se i s babičkou," řekl serveru Pluska.sk Banáš s tím, že celá rodina je jako na trní, aby se proces adopce nepokazil.

"Jen je to taková limitovaná radost, co vám mám říct… S Adelkou jsem si o tom povídal, je tam hodně úskalí a administrativních věcí, jsem z toho překvapen, jak je to složitý proces, celá tato adopce," dodal spisovatel, který už si roli dědečka zkouší podruhé. Vnučku má od starší dcery Márie.

"Kočárek jsem ještě nevozil, ale babička už ano. Je to naše druhé vnouče. Natálka už bude mít 15 let, to je už velká slečna. Pevně ​​věřím, že se to Adele a Viktorovi podaří, protože na nich vidíme, že mají z děťátka velkou radost. Kdyby to nevyšlo, tak by to bylo takové, no… těžké," uzavřel obavy celé slavné rodiny.

Do procesu, který vede k osvojení dítěte se Adela a Viktor Vinczeovi zapojili už v roce 2020 a koncem roku 2022 si domu přinesli miminko. O novém členovi rodiny ale musí striktně mlčet. "Nemůžeme o něm nic konkrétního prozradit. Museli jsme podepsat mlčenlivost, že nemůžeme prozradit jeho věk, jméno, pohlaví ani to, odkud je. Dítě nám ještě oficiálně není přiděleno, proto je to velmi citlivé," prozradila Vinczeová.