Rodina Jordánových se vrací do Ulice. "Užíváme si to," říká o natáčení Brodská

Tereza Brodská, Petr Vacek, Patricie Pagáčová a Jakub Štáfek tvořili v nekonečném seriálu Ulice rodinu Jordánových od samého začátku. Jejich příběhy ale časem z obrazovek zmizely a v Ulici je vystřídaly jiné postavy. To se teď ale změní. Až na Štáfka se rodina Jordánových do oblíbeného seriálu vrací.

"Novináři se mě často ptali, jestli se vrátím, říkala jsem: Nikdy neříkej nikdy a věděla jsem proč. I když jsem to neměla v plánu, tak když mi tvůrci zavolali a poprosili mě o to, věděla jsem, že musím…" prozradila před pár dny na sociálních sítích Pagáčová, která se se seriálem rozloučila v roce 2019.

To Tereza Brodská, která hraje maminku Pagáčové, opustila příběh už v roce 2011 a krátce se v něm mihla v roce 2018. Nyní se spolu s Petrem Vackem vrací také. "Byl to návrat domů a myslím, že se moc nezměnilo, že jsme zůstali stejní a doufám, že v tom dobrém smyslu," říká herečka. "My si to s Páťou užíváme," dodala zvesela ke spolupráci se svou televizní dcerou.

"Ulice je fenomén. Bylo to šest let života, přineslo mi to spoustu přátel do života, z nichž někteří zůstali, a teď se po čtrnácti letech vracím. Koukám na to jako blázen, nemůžu tomu uvěřit," netají své nadšení Brodská. Na nové příběhy oblíbené rodiny se diváci mohou těšit už před koncem prázdnin.