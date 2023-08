Richardovi Krajčovi kvůli intenzivní přípravě na StarDance umřely nehty na nohou

Zpěvák Richard Krajčo nebere svou účast v StarDance na lehkou váhu. Na parket se intenzivně připravuje spolu se svou taneční partnerkou Dominikou Roškovou, která se soutěže účastní poprvé. Ačkoli se muzikant pustil do tréninku s nadšením, provázela jej od začátku i zranění.

"Snažíme se trénovat pět dnů v týdnu, v průměru čtyři hodiny, maximálně pět denně. Richard má ještě stále své koncerty a představení," konstatovala Rošková, na kterou Krajčo prozradil, že jí to přesto připadá málo. Sama ještě trénuje i daleko nad rámec, na parketu stráví i deset hodin denně. Na druhé straně si tanečnice pochvaluje to, že ačkoli Krajča provázela od počátku nešťastná zranění, v tréninku navzdory tomu pokračoval.

"Už jsem měl několik příhod. Jedna je spojená s botami. Umřely mi oba dva nehty na palcích," vzpomínal Krajčo pro Super.cz s tím, že Rošková si ze začátku myslela, že přehání, když jí říkal, že ho "trochu" bolí prsty na nohou. Teprve když se zul a nehty měl celé modré, pochopila vážnost situace. "Musel mi je kamarád doktor přijet odvrtat a sdělil mi, že i když ještě vypadaly živé, že už jsou mrtvé. Zjistil jsem po pár dnech, že je to pravda a rostou mi pod nimi nové. Ale že se nemám trápit, že se to samo vymění. Musel jsem si koupit větší boty."

"Musela to být strašná bolest," dodala Rošková soucitně. Nebyl to ovšem jediný případ, když se báli, že si Krajčo vážně ublížil. "Byl jsem strašně aktivní a chtěl jsem zasahovat do choreografie. Vymyslel jsem takový prvek… rozběhl jsem se po celém sále, byl takový fotbalový skluz, že se rozběhnu, skočím na kolena a tak k ní dojedu," popisoval Krajčo své další zranění. "Jak jsem měl ty boty kluzké, tak mi podklouzly paty, vyhodil jsem obě nohy a dopadl jsem hlavou o zem."

"Bylo to hrůzostrašné, jeho hlava bouchla o parket a vyletěla," sdělila Rošková. "To jsem se i trochu bál," přisvědčil Krajčo. "Myslím, že jsem měl možná malý otřes mozku, ale musel jsem ji odvézt domů, tak jsem s tím nic nedělal. Od té doby si dávám větší pozor, není to jen tak, ten pohyb na parketu," dodal s dávkou humoru.