Richard Müller se podruhé tajně oženil

Veřejnost dnes překvapila radostná zpráva o tom, že slovenský zpěvák Richard Müller se po sedmnácti letech vztahu oženil s o deset let mladší partnerkou Vandou Wolfovou, se kterou vychovávají společného dvanáctiletého syna Marcuse.

Obřad, jejž se podařilo utajit i přesto, že pozvánku dostaly stovky hostů, se podle deníku Blesk konal minulý čtvrtek na jižní Moravě v areálu Kocanda Kravsko nedaleko Znojma. A to i přesto, že Müller dlouhé roky tvrdil, že další svatba je něco, co pro něj naprosto nepřichází v úvahu. "Svatbu neplánujeme. Já jsem už byl jednou ženatý a nevyšlo to. Už bych se nikdy nechtěl dožít toho, že by se mi rozbila další rodina," nechal se mnohokrát slyšet.

Jak se ale zdá, ve Vandě našel tu pravou. A ona to cítí stejně. "Dal mi pocit jistoty a domova. Je pro mě oporou. Snažím se stát u něj. Tak jako po jeho boku stály jeho máma a děti - Ema a Filip, které mu několikrát zachránily život," vyznala se ze své lásky současná paní Müllerová.