Richard Krajčo krade kabelky, práskla na něj jeho manželka Karin Babinská

Na Slavících poutal letos pozornost Richard Krajčo, a to v tyrkysovém kompletu od značky Burberry, který mu kromě manželky pomáhal vybrat také jejich stylista Dušan Chrástek. Zaujaly ovšem také nezvyklé doplňky v podobě stříbrné pánské tašky a špičatých bot.

"Já myslím, že rozruch spíš dělá jen ta kabelka," konstatoval pobaveně pro eXtra Krajčo. "Normálně nosím batoh, ale dnes by se nehodil, takže jsem zvolil kabelku. Je to ale pánská kabelka. Samozřejmě je pravda, že v Čechách lidé nejsou zvyklí, že muži nosí kabelky, ale já jsem se rozhodl, že si ji prostě vezmu."

Jeho manželka, režisérka a spisovatelka Karin Babinská, ovšem prozradila, že to není ojedinělý případ. Kabelky si prý z jejího šatníku půjčuje zcela pravidelně. "On už mi je krade. Minule mi hlásil, jakou si zrovna půjčil, když šel do divadla. Koupila jsem mu dokonce kabelku i já, ať má svou vlastní. Nicméně i ty moje kabelky jsou v ohrožení, to je prostě realita," dodala se smíchem.

Tomu, že si manželé umí udělat legraci i sami ze sebe, nasvědčuje také jejich společný post na Instagramu, kde se Babinská vtipně rozčiluje nad tím, že jejímu manželovi byla na Slavících věnována větší pozornost.

"No to jako vážně? Tak já tady tři týdny vymýšlím, co si vezmu na sebe, ladím s naším skvělým stylistou každý detail, půjčím si šperky za úplný ranec, nechám se hodinu líčit a vy pak všichni řešíte jeho kabelku a boty? To jako fakt? Jsem smutná," napsala ke společné fotografie z předávání cen.

"Samozřejmě, je to fór, je mi to jedno, řešte si, co chcete, a hlavně - oblíkejte si, co chcete," objasnila svůj postoj v postskriptu. "Protože móda je o individualismu a o radosti, přátelé! A my milujeme módu a jiný to s námi nebude."