René Decastelo se po třech letech rozešel se svou ragbistkou

Jak se zdá, scénárista René Decastelo je mistr tichých rozchodů. Když v roce 2022 skončilo jeho dlouholeté manželství s herečkou Evou Decastelo, s níž má dvě děti, veřejnost se o tom dozvěděla až s velkým zpožděním, a to jen proto, že už nějakou dobou chodil právě s Korniovou a chtěl chránit její pověst.

A několik let to vypadalo, že čtyřnásobná maminka a úspěšná sportovkyně mu dává přesně to, co potřebuje. O to větší překvapení bylo, když před časem vymazal ze sociálních sítí všechny jejich společné fotografie. A následovalo i přiznání rozchodu. "Ano, je pravda, že už spolu chvilku nejsme," potvrdil pro web eXtra.cz Decastelo.

Důvodem rozchodu, jako oba svorně tvrdí, byl nedostatek času, který na sebe jako partneři měli. "Nějak nám na sebe nezbýval čas. Ukázalo se, že asi příprava denního seriálu není úplně kompatibilní se vztahem," tvrdí Decastelo, který je vedoucím týmu scénáristů oblíbeného seriálu Zoo. Ten se vysílá dvakrát týdně, již brzy ale bude na obrazovce každý všední den. Je tak jasné, že práce má až nad hlavu. A jeho slova potvrzuje i jeho dnes už bývalá láska. "Je to tak. Zůstáváme v kontaktu, ale neměli jsme na sebe čas jako partneři. Každý máme jiný svět," uzavírá Korniová.