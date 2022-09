Jaroslav Uhlíř se neměl ani narodit. Máma chodila na chininové injekce, vzpomíná

Severní vítr, Holubí dům, Není nutno, Hajný je lesa pán a stovky další písní má "na svědomí" Jaroslav Uhlíř. Která z nich bude hit, prý ale nikdy neuměl předpovědět. "Když jsme dělali pohádku Princové jsou na draka, tak jsme si u písničky Dělání říkali, že je to taková píseň práce. Zdeněk dokonce říkal: 'To nám lidi odpustěj. Je tam ještě třeba Kdyby se v komnatách nebo Statistika.' No a dopadlo to pro nás naprosto nečekaně. Takže prognóza nám opravdu nejde," tvrdí Uhlíř.

