"Psali, že mám mongoloidní dítě," říká Marta Jandová. Soukromí své dcery chrání

Zpěvačka Marta Jandová byla s popularitou svého rodiče, frontmana kapely Olympic Petra Jandy, konfrontována od narození. Dobře proto ví, co prožívá její vlastní desetiletá dcera Maruška, kterou se rozhodla za každou cenu chránit. Starosti jí dělá obzvlášť to, kolik nenávistných poznámek jsou lidé schopní díky anonymitě na internetu napsat.

"Člověk se začne bát, když má to dítě, které už umí číst. Maruška si ještě naštěstí nerozklikává komentáře. Ale malinko se toho bojím. Je to i důvod, proč ji neukazujeme. Jednou mě s ní někdo vyfotil na ulici a hned pod tím byly komentáře, že mám mongoloidní dítě a takové věci. Radši nechci, aby někde byly její fotky, protože jednou by si něco takového přečetla a duše dětí jsou křehké," řekla Super.cz Jandová s tím, že její dcera je od malička zvyklá na to, že když někde vidí fotografa, otočí se.

"Připravuji ji na to, protože i kdyby nešla do hudebního světa, stejně si o sobě někdy někde přečte něco nepříjemného. Bohužel to tak je," krčí rameny zpěvačka, která o budoucnosti své dcery nemá žádné představy a nepromítá do ní své ambice. "Nevím, zda se vydá do mého světa, ale je umělecky nadaná, nádherně zpívá, hrála už i v jednom filmu, kde jí to moc šlo," říká ale pyšně.

Dodává také, že až ve školním věku Marušce dochází, jak slavná její máma je. "Teprve teď si začíná uvědomovat, že je její máma známá a začíná ji to trochu zajímat, možná by docela ráda někde byla. Ale říkám si, že ještě není v tom věku, aby to mohla posoudit, zda být v nějakém časopise. Ta ochrana je spíš z důvodu, aby jí někdo neublížil. Ráda bych se s ní pochlubila, mám pěknou holčičku, ale bojím se o ni jako maminka," uzavírá s tím, že Marušku v dohledné době ukázat veřejnosti neplánuje.