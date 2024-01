Boxerský promotér Rajmont se vysmál Jaromíru Soukupovi. "Je to zoufalec," napsal

K jedné z mnoha aktivit Jaromíra Soukupa patří i box. Mediální magnát sice nebyl v ringu deset let, ale v zápasu s o osm let mladším influencerem Alešem Bejrem, který zápasí pod přezdívkou Psychopat, je pro mnohé favoritem. Má totiž za sebou 26 profesionálních zápasů a z toho prohrál pouze jediný.

Promotér boxerských zápasů Matouš Rajmont ale nyní jeho roli papírového favorita zpochybnil. "Už porazil 24 profesionálních boxerů, kteří měli ve smlouvě podmínku minimálně dvou tréninků a druhou podmínku, že alespoň ten boxer, nebo jeden z jeho příbuzných, se musí jmenovat Jaromír a musí alespoň trochu vypadat jako sám velký Jaromír," uvedl Rajmont na svém Facebooku.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani Soukupova fixace na svoje jméno. "Jaromír 'Jaromír' Soukup, jehož přezdívka Jaromír už sama o sobě nahání ukrutnou hrůzu. Jeho soupeřem má být nějaký šílenec Bejr. To, že Jaromír trénuje pod vedením Jaromíra Soukupa, pod kondičním trenérem Jaromírem Soukupem a mentálním koučem Jaromírem S., je jasný," vtipkuje Rajmont.

Rajmont v příspěvku také zmiňuje, že by si rád na Bejra vsadil. "Jen by mě zajímalo, jestli ten pan Bejr je alespoň trochu boxer, abych měl kdyžtak jistou výhru. Stačí fakt jen trochu rekreační boxer. To by mě u té sázky v rubrice Sázky Jaromíra Soukupa pak mrzelo, kdyby mi ten pan Bejr prohrál i s tímhle zoufalcem," dodal Rajmont.